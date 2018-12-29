В Ласнамяэ прошел торжественный новогодний прием для партнеров управы

Впервые за несколько последних лет районная управа организовала новогодний совместный прием, пригласив на него всех тех, кто активно способствует развитию Ласнамяэ. На торжественном вечере с благодарственной речью выступила старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски. Важной частью торжественного приема стало объявление ”Деятелей сферы образования 2018”.

”Образование — это долг настоящего поколения будущему. Образование являлось ценностью во все времена. Спасибо учителям за терпение, нелегкий труд и вклад в воспитание будущего поколения”, сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски. В этом году почетные грамоты за большой вклад в дело обучения и воспитания детей получили 43 работника районных образовательных учреждений.

На мероприятии были отмечены и партнеры районной управы Ласнамяэ, благодаря которым в этом году были реализованы многие проекты, а также квартирные товарищества, которые завершили работы в рамках проекта ”Дворы в порядок” в декабре этого года . ”Вы помогаете претворять в жизнь наши планы и полезные обществу проекты. Это значит, что будущее Ласнамяэ — в руках дружной команды единомышленников”, добавила Мария Юферева-Скуратовски и выразила надежду, что в следующем году совместная работа будет столь же успешной и плодотворной.

Праздничную атмосферу вечера создало выступление победителя телевизионного конкурса ”Звезды классики–2018” Танеля-Эйко Новикова на необычном ударном инструменте маримба, что и стало подарком для гостей от управы Ласнамяэ.