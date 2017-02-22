В Ласнамяэ пройдут воркаут-баттлы

25 февраля в 13.00 в таллиннском спортивном клубе Idakeskus Sport (Пунане, 16) пройдет Открытый кубок района Ласнамяэ по воркаут-баттлам.

Street Workout — одна из разновидностей массовых физкультурных занятий, включающая в себя выполнение различных упражнений на уличных спортплощадках, оборудованных турниками, брусьями, шведскими стенками, горизонтальными лестницами и прочими конструкциями, или вообще без их использования.

Воркаут-баттлы — это новая разновидность соревнований по уличной гимнастике. Такие соревнования интересны тем, что напоминают самый настоящий поединок. Зрителей ждут специальные конкурсы и захватывающее выступление победителей литовского шоу талантов, команды уличных гимнастов „Project Mayhem”, а так же показательное выступление от победителя финала кубка мира по уличной гимнастике, Латышского атлета Даниелса Лайзанса.

В Ласнамяэ соревнования по воркауту проводятся уже третий год подряд. В прошлом году в соревнованиях приняли участие 20 человек — как представители района Ласнамяэ, так и жители других городов и стран.

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Вход для зрителей на мероприятие свободный.

„Мне очень приятно, что соревнования по модному и молодежному виду спорта, к каким безусловно относится воркуат, уже третий год подряд проходят в Ласнамяэ. Этим летом установим площадки для занятий стрит-воркаутом в парке Тондилоо. Турники, брусья и прочие элементы для уличной силовой гимнастики будут доступны всем посетителям парка. Желаю всем участникам Открытого кубка Ласнамяэ удачи, ждем всех с наступлением тепла на площадке для воркаута в парке Тондилоо”, — добавила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.