В Ласнамяэ пройдут соревнования по подтягиваниям и отжиманиям

Молодежный центр Ласнамяэ этим летом выяснит, кто самый сильный на районе. Уже в это воскресенье, 6 августа, в 18:00 на спортивной площадке в парке Паэ пройдут первые соревнования Pae pargi Pull-Up Jam 2017.

”Ласнамяэ — очень спортивный район”, — утверждает президент Федерации уличного спорта Эстонии и руководитель молодежного центра Ласнамяэ Данила Кузнецов. ”Мы проводим бесплатные тренировки в парке Паэ два раза в неделю в среду и воскресенье в 18:00, и количество участников растет с каждым разом. Соревнования Pull-Up Jam помогут определить сильнейших жителей нашего района”, — добавил Кузнецов.

Соревнования пройдут в двух возрастных категориях: до 14 лет и старше. Участники смогут побороться в трех различных категориях: подтягивания, отжимания от пола и удержание уголка. Все победители будут награждены призами.

Мероприятие организует молодежный центр Ласнамяэ при поддержке управы Ласнамяэ и Федерации уличного спорта Эстонии.