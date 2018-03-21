В Ласнамяэ пройдут инфочасы по вопросам социальных пособий

На этой неделе управа района Ласнамяэ проведёт инфочасы, цель которых - проинформировать жителей о возможностях поддержки самоуправлением и оказать помощь в подаче заявлений на получение пособий. Инфочасы пройдут сегодня, 21 марта (на русском) и 22 марта (на эстонском языке) в 14.00 в таллиннском городском магазине Lipo по адресу Пунане 48a.

Необходимость проведения таких инфочасов связана с тем, что люди часто не знают свои права на получение пособий и того, как и где делаются необходимые заявления, написало в пресс-релизе управы. ”Недавние исследования показали, что до получения пособий доходят самые упорные, а многие, кто действительно нуждается в поддержке, не знают о своих правах и возможностях, — сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева. — Задача самоуправления обеспечить всем равный доступ к социальной защите”.

Обратившись в отдел социального обеспечения при управе, человек получает консультацию специалиста и помощь при подаче необходимых заявлений. ”Нередки случаи, когда человек не знает куда или просто стесняется обратиться за помощью”, — отметила Мария Юферева.

Во время инфочаса обсудят возможности подачи ходатайств о предоставлении средств к существованию, пособий, связанных с низкими доходами, и универсальных пособий (пособие по рождению, пособие на первоклассника, надбавка к пенсии, выплаты в связи со смертью). Кроме того, специалисты расскажут о возмещении расходов по уходу за ребенком и возможности частичного освобождения от выплат за место в муниципальном детском саду. Представители Продуктового банка, в свою очередь, сделают обзор услуг, предоставляемых банком.

На этой неделе инфочасы пройдут 21 марта (на русском) и 22 марта (на эстонском языке) в 14.00 в таллиннском городском магазине Lipo по адресу Пунане 48a.