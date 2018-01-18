В Ласнамяэ пройдут городские молодежные мероприятия

В Ласнамяэ, в районе улицы Раадику, до осени будут проходить занятия и мастерские, развивающие городское пространство, поучаствовать в которых приглашают детей и молодежь. Первым мероприятием программы 20 января станет игра на местности в микрорайоне Мустакиви.

Занятия для молодежи будет организовывать НКО ”Linnalabor” в сотрудничестве с Таллиннским департаментом по делам молодежи и спорта и Ласнамяэской управой. В рамках программы будут предложены такие услуги молодежных работников, которые помогут увеличить вовлечение молодых людей в работу с молодежью.

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что программа помогает воспользоваться услугами молодежных работников той группе людей, которая по каким-то причинам не вовлечена в молодежную работу, в тех районах, в которых сейчас мало занятий для молодых людей. ”В районе ласнамяэской улицы Раадику живет очень много детей и молодежи, однако возможностей для развивающего отдыха там недостаточно. Благодаря Таллиннскому направлению программы сотрудничества местных самоуправлений, вплоть до осени в этом районе будут проводиться интересные мероприятия, которые помимо развивающих занятий и практических навыков дадут местной молодежи возможность поучаствовать в формировании и развитии окружающего городского пространства”, — рассказал вице-мэр.

Череда мероприятий начнется в эту субботу, 20 января, игрой на местности, которая будет проходить с 13 до 16 часов. Участвовать можно одному, с семьей или с друзьями. Мероприятия, которые пройдут на Раадику, направлены в первую очередь на развитие окружающего городского пространства и дают возможность молодежи проявить себя в этой сфере. Среди предлагаемых занятий уроки городского садоводства, изучение городского пространства, которое позволит создать в этом районе подходящие для молодежи условия.

В молодежном штабе по адресу Раадику, 8b/1-5, созданы необходимые условия для проведение молодежной работы. Более подробная информация на страничке www.linnalabor.ee/raadiku.

Мероприятия и занятия финансируются программой, утвержденной министром образования и науки, осуществляемой Эстонским центром молодежной работы и Европейским социальным фондом ”Поддержка молодежи с риском отвержения и увеличение готовности молодежи к рабочей занятости”.