В Ласнамяэ пройдет семинар для квартирных товариществ

Управа Ласнамяэ приглашает председателей и членов квартирных товариществ принять участие в семинаре на тему «Управление. Делопроизводство. Право на получение информации». Также юрист разъяснит вступивший в действие с 1 января новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах.

”В Ласнаямэ три основные проблемы, с которыми сталкиваются квартирные товарищества. Во-первых, жильцы недовольны деятельность правления КТ, во-вторых, люди хотят знать, как можно оспорить решения общего собрания, в-третьих, взаимные претензии собственников квартир, — отметил юрист Данил Липатов. — Согласно новому закону механизм управления квартирной собственностью унифицируется — больше не будет возможности создавать альтернативные формы управления, типа объединения собственников квартир. Остается только лишь такая форма управления, как квартирное товарищество”, пояснил юрист.

Приглашаем квартирные товарищества узнать о нововведениях и проектах 2 февраля в 17:30 в большом зале Центра культуры ”Линдакиви” по адресу Коорти, 22. Семинар пройдет на русском языке.

Цель семинара заключается в том, что бы рассказать собственниками квартир и квартирным товариществам об изменениях ответственности и организации хозяйственной деятельности в домах. Желающие смогут задать юристу вопросы о принципах управления квартирными товариществами, правилах делопроизводства и правах на получение информации.

”Часто, приходится слышать, что обычные собственники квартир ощущают свое бессилие и не знают своих прав. Именно поэтому в Ласнамяэ запущен проект урегулирования споров внутри квартирных товариществ. Кроме того, обучающие семинары также призваны помочь людям чувствовать себя более уверенно в том случае, если понадобиться отстаивать свои законные интересы. Членам правления тоже нередко требуется помощь опытного юриста”, — сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Семинар для эстоноговорящей аудитории запланирован на 9 февраля.