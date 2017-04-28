В Ласнамяэ пройдет рейд по сбору опасных отходов

В рамках месячника благоустройства в воскресенье, 30 апреля в Ласнамяэ пройдёт рейд по сбору опасных отходов и старой домашней техники.

Бесплатно принимаются опасные отходы: старые аккумуляторы, батареи и батарейки, масла, масляные фильтры, лекарства (до 2 кг. на человека), лако-красочные отходы (до 10 кг. на человека), бытовые химикаты (до 10 кг. на человека), ртутьсодержащие отходы, в т.ч. лампы дневного света (до 10 шт. на человека) и старая домашняя техника: крупногабаритная техника (холодильники, стиральные машины, электроплиты, микроволновые печи), пылесосы, тостеры, фены, кофемолки, утюги и прочее, отходы электрооборудования и электроники (мониторы, компьютеры, принтеры), радиомагнитолы, видеокамеры, видеомагнитофоны, телевизоры и прочее.

График приема отходов:

10.00-10.15 площадка перед домом № 5 по улице Катлери

10.35-10.55 площадка между домами №№ 66 и 72 по улице Ляэнемере

11.15-11.35 перед домом № 54 по улице Юмера

11.50-12.05 перед домом № 4 по улице Кярбера

12.25-12.40 у дома № 20 по улице Вирби

13.00-13.20 на площадке перед домами №№ 63 и 65 по улице Пунане

13.40-14.00 стоянка у дома № 30a по улице Палласти

Поскольку фургон для сбора отходов будет останавливаться в каждой из точек маршрута на 10-15 минут, рекомендуем заблаговременно приготовить и доставить в точку сбора накопившиеся дома опасные отходы.