В Ласнамяэ пройдет ежегодный Кубок по мини-футболу

В эту субботу 19 августа в 14:00 на стадионе Ласнамяэского спорткомплекса (Паэ, 1) пройдёт ежегодный Кубок Ласнамяэ по мини-футболу 2017.

”Предстоящий турнир Ласнамяэский молодёжный центр приурочил к празднованию Дня Ласнамяэ, который в этом году пройдёт с особым размахом”, — говорит организатор турнира и руководитель молодёжного центра Ласнамяэ Данила Кузнецов посредством сообщения для прессы. ”В Кубке примут участие 12 команд, и мы приглашаем всех жителей Таллинна провести этот день с нами”, — добавил он.

Матчи по мини-футболу проходят на половине стандартного футбольного поля, команды играют 7 на 7, количество замен в течение поединка не ограничено. Жеребьевка турнира состоится в пятницу, 18 августа. Победители и лучшие игроки будут награждены призами.

Вход на турнир свободный.

Мероприятие организует молодёжный центр Ласнамяэ совместно с фирмой Sports Event Management (SEM) при поддержке районной управы Ласнамяэ.