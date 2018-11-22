В Ласнамяэ произвели замеры качества воздуха. Ознакомьтесь с результатами!



В данный момент замеряются уровни окислов серы, окислов азота, угарного газа, неметанных летучих органических соединений, мелких и сверхмелких частиц. До сих пор превышения допустимых пределов установлено не было. Пока планируется наблюдательную станцию сохранить на Ласнамяэ до середины декабря. Решение о замерах и дополнении исследуемых параметров в зимний период будет принято на основе замеров и режима работы предприятий — источников загрязнения.