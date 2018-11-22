22.11.2018, 17:35

В Ласнамяэ произвели замеры качества воздуха. Ознакомьтесь с результатами!


rus.delfi.ee
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В Ласнамяэ произвели замеры качества воздуха. Ознакомьтесь с результатами!
Tallinna Linnavalitsus

С 14 ноября на Ласнамяэ, в районе улицы Раадику, проводятся замеры качества воздуха. Результаты их доступны на сайте ohuseire.ee в масштабе реального времени.


В данный момент замеряются уровни окислов серы, окислов азота, угарного газа, неметанных летучих органических соединений, мелких и сверхмелких частиц. До сих пор превышения допустимых пределов установлено не было. Пока планируется наблюдательную станцию сохранить на Ласнамяэ до середины декабря. Решение о замерах и дополнении исследуемых параметров в зимний период будет принято на основе замеров и режима работы предприятий — источников загрязнения.

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