В Ласнамяэ произвели замеры качества воздуха. Ознакомьтесь с результатами!
С 14 ноября на Ласнамяэ, в районе улицы Раадику, проводятся замеры качества воздуха. Результаты их доступны на сайте ohuseire.ee в масштабе реального времени.
С 14 ноября на Ласнамяэ, в районе улицы Раадику, проводятся замеры качества воздуха. Результаты их доступны на сайте ohuseire.ee в масштабе реального времени.
В данный момент замеряются уровни окислов серы, окислов азота, угарного газа, неметанных летучих органических соединений, мелких и сверхмелких частиц. До сих пор превышения допустимых пределов установлено не было. Пока планируется наблюдательную станцию сохранить на Ласнамяэ до середины декабря. Решение о замерах и дополнении исследуемых параметров в зимний период будет принято на основе замеров и режима работы предприятий — источников загрязнения.
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