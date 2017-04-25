В Ласнамяэ продовольственную помощь получат около 500 семей

Управа района Ласнамяэ и Эстонский продуктовый банк в сотрудничестве с Министерством социальных дел снова распределяет продовольственную помощь Европейского союза.

Помощь распределяют на основании утвержденных списков. В список 2017 года включено 487 семей, которые получат в общей сложности 1107 пакета продовольственной помощи.

Жителям Ласнамяэ продовольственную помощь распределяют 25 и 26 апреля, помощь получат те, кто ходатайствовал в январе или феврале этого года о получении пособия по бедности или семейного пособия по необходимости, а также живущие в ночлежные домах лица без определенного места жительства. Критерии получения продовольственной помощи одинаковы для всех по всей Эстонии.

”Благодаря тому, что помощь распределяется через новый фонд помощи, ее ассортимент стал разнообразнее, содержат гречневую крупу, рис, хлопья для приготовления каши, сахар, рапсовое масло, мясные и рыбные консервы, изюм, шоколад и суп в банках. Чтобы продукты были как можно более свежими, каждый раз их закупают непосредственно перед распределением продовольственной помощи. Продуктовый пакет на одного члена семьи весит порядка 13 килограмм”, — добавил заместитель старейшины Ласнамяэ Яанус Рийбе.