В Ласнамяэ появится супершкола с русским языком обучения

Потрепанное советское здание школы Мерекалда по адресу Ляэнемере теэ, 31, где сейчас суетятся рабочие, к осени должно превратиться в гордость Ласнамяэ и города Таллинна — русскоязычный образовательный центр, где будут учиться ученики трех русскоязычных учебных заведений.

Количество учеников в открытой в 1987 году школе Мерикалда (бывшая Ласнамяэская общая гимназия, до этого 62-я таллиннская средняя школа) все уменьшалось, за последние десять лет упало в два раза, пишет Eesti Ekspress. Перед закрытием в основную школу ходили 325 учеников.

По словам руководившей школой 17 лет Мерике Вааранди, у уменьшения количества учеников была только одна и очень определенная причина: все окрестные школы реновировали, только здание школы Мерекалда застряло в прошлом. Ни разу в течение 30 лет город не пришел на помощь, после неоднократных ходатайств деньги выделяли только для ликвидации аварий.

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Вааранди предлагали вступить в Центристскую партию. Она поблагодарила за доверие, но отказалась. Три года назад 65-летняя Вааранди ушла с должности директора на пенсию и теперь преподает в Кристийнеской гимназии математику и физику.

В Мерекалда организовали конкурс, на должность директора школы претендовали шесть человек. Ни одного из них не выбрали, исполнять обязанности директора начал директор гимназии Куристику, центрист Райно Либлик, который стал руководить двумя школами одновременно.

Прошлой весной директор Либлик сообщил, что Мерекалда закрывают и она объединяется с гимназией Куристику. В ноябре ученики должны были уйти. Либлик говорит Ekspress, что содержание такой маленькой школы в районе размером с Тарту неразумно. Ремонт обошелся бы дорого. Но и тогда не было бы уверенности, что это спасло бы школу. Директор подчеркивает, что он только делает свою работу. Решение о закрытии школы принимает "владелец школы", которым является город Таллинн.

Взамен появится школа мечты

1 сентября в бывшей школе Мерекалда откроют русскоязычный образовательный центр. Туда начнут ходить ученики Вана-Каламаяской гимназии для взрослых. В их прежнее школьное здание рядом с баней Калма расширится Гимназия Густава Адольфа Вдобавок в ласнамяэский образовательный центр переедут гимназисты Линнамяэского русского лицея, там начнет действовать и целевое учреждение Таллиннский русский лицей, которое предлагает гимназистам вспомогательные уроки.

Супершкола получит название Таллиннский линнамяэский русский лицей, ее директором, очевидно, станет Сергей Гаранжа. Гаранжа описывает будущую школу в плане реконструкции: на подвальном этаже появятся кабинеты информатики и роботики с двигающимися перегородками, вместо гардероба сделают атриум-холл с читальным залом и "рекреационной зоной". В атриуме установят "электрически опускающийся экран" и "электрически опускающиеся затемняющие шторы". Появится внутренний двор, лекционные залы. В спортзале построят три волейбольных площадки и баскетбольную площадку. Появятся бани, канаты для лазанья, зал для аэробики, тренажерный зал, лифт. Перед главным входом установят три подсвеченных флагштока.

По словам вице-мэра Михаила Кылварта, в школе нет ничего такого особенного. Он говорит, что такие же возможности обеспечены во всех реновированных школах: "Здание — типовое школьное здание".

Реновация новой ласнамяэской школы обойдется в 6,5 млн евро. Школу Куристику привели в порядок в два раза дешевле — за 3, 6 млн.

Эта новость огорчает бывшего директора Вааранди. "Очень хорошо, если все это так, но я не понимаю, почему это нельзя было сделать для эстонской школы? — спрашивает она. — Если русская школа, то вмиг находят деньги, а для реновации нашей школы денег не нашли". Вааранди кажется, что ее давние идеи по реновации школы скопированы прямо один в один.

Если так продолжится, Ласнамяэ превратится в такой же безъязыкий район, как Нарва, беспокоится она. Новый образовательный центр может еще больше инкапсулировать русскоязычное население.

Не связано с выборами

Кылварт объясняет закрытие школы Мерекалда маленьким количеством учеников. По его словам, в школу пытались вдохнуть новую жизнь — превратили из гимназии в основную школу, изменили название школы. "Если мы видим, что учреждение не способно ни предлагать, ни создавать учебные места, нет смысла содержать его", — говорит Кылварт.

Ремонт, по мнению Кылварта, не спас бы школу Мерекалда. Школа просто была непопулярной. Результаты обучения были плохие, родители были недовольны.

По словам Кылварта, закрытие школы — безусловно, эмоциональный вопрос, но в итоге нужно исходить из потребности и программы приведения в порядок школьной сети.

При этом в "Программе приведения в порядок сети таллиннских муниципальных общеобразовательных школ 2013–2021" не написано, что в Ласнямяэ есть потребность в объединенном школьном пространстве. Или что в этом районе в избытке эстонских школ. Наоборот, подчеркивают нехватку учебных мест. И то, что у всех молодых людей города должна быть возможность получать основное образование поблизости от дома в школе с эстонским или русским языком обучения. В Ласнамяэ осталось две эстоноязычных (Куритсику и Лаагна) и шесть русскоязычных школ.

Кылварт заверяет, что "шахматы" со школами никак не связаны с муниципальными выборами. По его словам, то, что он будет первым номером в Ласнамяэском округе, стало для него сюрпризом: "Это было невозможно предсказать".

Гаранжа прерывает телефонный разговор в ответ на первое же "Здравствуйте". Прежде, чем журналист Ekspress успевает представиться. Помощник руководителя через час перезванивает и говорит, что Гаранжа находится на собрании. На электронное письмо приходит короткий ответ, что информации на тему новой школы уже дано достаточно.