В Ласнамяэ появится новый спортивный корпус

Таллинская городская управа решила установить право застройки на участке недвижимости по адресу ул. Паэпарги, 11 в порядке предложения с предварительными переговорами для создания в квартале Сикупилли спортивного корпуса.

"С ликвидацией находящегося по этому адресу пустыря, мы получим вблизи центра города ценную рекреационную зону, на которой предназначенное для занятий спортом здание будет вполне уместно", - отметила вице-мэр Таллинна Эха Вырк.

Детальная планировка позволяет отвести под застройку 4000 м2 из 7144 м2 территории участка. Это означает возможность строительства спорткомплекса с несколькими залами для игр с мячом, потребность в которых с каждым годом ощущается все сильнее и среди любителей, и среди профессионалов.

На строительство предусматриваются четыре года с момента занесения права застройки в крепостную книгу. Застройщику придется также возвести обслуживающие строения, проложить дороги и дорожки, подъездные пути, а также автостоянки, создать систему освещения, техносети и сооружения. Право застройки устанавливается на 50 лет.