09.01.2018, 16:30

В Ласнамяэ появится новая "лунная" улица

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rus.delfi.ee
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Tallinn ülevalt
LasnamäeFoto: Ilmar Saabas

Детальная планировка квартала Тяхесаю в Ласнамяэ предусматривает создание между спортивными сооружениями в Тондираба и планируемым кварталом новой улицы, параллельной улице Тяхесаю. Ее предложено назвать Куукиви — "лунный камень", передает Раэпресс.

Начало новой улицы уже существует, а в перспективе она соединит улицы Варраку и Мустакиви.

Комиссия по топонимике решила продолжить в этих местах традицию, вытекающую из названия квартала — Тяхесаю по-эстонски означает "звездопад".

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