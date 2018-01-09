В Ласнамяэ появится новая "лунная" улица

Детальная планировка квартала Тяхесаю в Ласнамяэ предусматривает создание между спортивными сооружениями в Тондираба и планируемым кварталом новой улицы, параллельной улице Тяхесаю. Ее предложено назвать Куукиви — "лунный камень", передает Раэпресс.

Начало новой улицы уже существует, а в перспективе она соединит улицы Варраку и Мустакиви. Комиссия по топонимике решила продолжить в этих местах традицию, вытекающую из названия квартала — Тяхесаю по-эстонски означает "звездопад".