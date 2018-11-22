В Ласнамяэ под особый контроль возьмут ликвидацию автохлама

”В Ласнамяэ и других районах Таллинна с многоквартирными домами одной из самых серьезных проблем является отсутствие места для парковки автомобилей. Тенденции, вызванные нехваткой парковочных мест, еще более усугубляются автохламом, который занимает часть парковочных мест в городе”, — сказала старейшина района Мария Юферева-Скуратовски.

Масштабное перемещение брошенных автомобилей было затруднено из-за отсутствия логически подходящего места временного хранения автохлама, которое гарантировало бы сохранность движимого имущества и защиту от вандализма. В сотрудничестве с оператором городской парковки в Ласнамяэ было найдено подходящее место.

Управа Ласнамяэ надеется, что инициированная городом кампания по вывозу брошенных автомобилей, побудит владельцев более внимательно относиться к их движимому имуществу и считаться с потребностями других автовладельцев.