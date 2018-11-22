В Ласнамяэ под особый контроль возьмут ликвидацию автохлама

Управа района Ласнамяэ нашла охраняемую автостоянку, подходящую для перевозки туда старых брошенных автомобилей. Это позволит Таллиннской муниципальной полиции более активно решать проблему гниющего автохлама на улицах района и как-то облегчить ситуацию с нехваткой парковочных мест.
”В Ласнамяэ и других районах Таллинна с многоквартирными домами одной из самых серьезных проблем является отсутствие места для парковки автомобилей. Тенденции, вызванные нехваткой парковочных мест, еще более усугубляются автохламом, который занимает часть парковочных мест в городе”, — сказала старейшина района Мария Юферева-Скуратовски.
Масштабное перемещение брошенных автомобилей было затруднено из-за отсутствия логически подходящего места временного хранения автохлама, которое гарантировало бы сохранность движимого имущества и защиту от вандализма. В сотрудничестве с оператором городской парковки в Ласнамяэ было найдено подходящее место.
Управа Ласнамяэ надеется, что инициированная городом кампания по вывозу брошенных автомобилей, побудит владельцев более внимательно относиться к их движимому имуществу и считаться с потребностями других автовладельцев.