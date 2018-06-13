В Ласнамяэ планируется еще один социальный дом

На утверждение Таллинской городской управы вынесена детальная планировка участка по улице Пунане, 48а, где планируется создать социальный дом.

Как отметил вице-мэр столицы Тынис Мёльдер, неотложная социальная помощь нужна многим горожанам, и среди мер этой помощи на первой ступени — ночлежные дома и приюты, а на следующей ступени — социальные дома и центры ресоциализации.

Проект детальной планировки предусматривает в доме 40 помещений, которые позволяют оказывать социальную помощь примерно восьми десяткам человек. Это не дом для постоянного проживания, а место временного пребывания сроком от нескольких месяцев до пары лет. За это время человеку надо помочь восстановить способность самостоятельной жизни.

Ориентировочная стоимость проекта — почти 6 миллионов евро. Проектирование должно начаться в 2021 году.

Таллинн создал уже шесть такого рода социальных домов, но потребность в них продолжается оставаться большой.