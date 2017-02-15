15.02.2017, 20:50

В Ласнамяэ отметят День независимости Эстонии торжественной церемонией в парке Юрьевой ночи

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rus.delfi.ee
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Jüriöö ülestõusu 670. aastapäeva tähistamine
Jüriöö ülestõusu 670. aastapäeva tähistamineFoto: Eero Vabamägi

Районная управа Ласнамяэ приглашает всех 24 февраля в парк Юрьевой ночи на празднование 99 годовщины Эстонской Республики. Парк Юрьевой ночи в Таллине уже давно стал местом, где отмечаются многие государственные праздники. На мероприятиях играет военный оркестр и выстроен почетный караул.

По традиции управа Ласнамяэ и старейшина района Мария Юферева приглашают всех горожан в парк Юрьевой ночи на празднование годовщины Эстонской Республики. В честь Дня независимости в субботу, 24 февраля в 15.00 в парке Юрьевой ночи зажгут огонь свободы.

Также в парке будет выстроен почётный караул Батальона охраны, возложены венки к памятнику погибших в Освободительной войне и прочитаны торжественные речи. Всем собравшимся будет бесплатно предложен солдатский суп и горячий чай.

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