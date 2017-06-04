В Ласнамяэ отметили День флага

В воскресенье, 4 июня, по случаю 133-я годовщины эстонского флага возле управы Ласнамяэ прошло торжественное поднятие флага, значится в пресс-релизе.

В воскресенье, 4 июня в 9:00 возле здания управы Ласнамяэ в честь сине-чёрно-белого триколора прозвучал гимн Эстонской Республики и был торжественно поднят государственный флаг. На церемонии гимн Эстонской Республики на трубе исполнили музыканты оркестра Национальной оперы Эстония Прийт Аймла и Юри Пеетсон. С речью выступил заместитель старейшины Ласнамяэ Яанус Рийбе.

”Флаг Эстонии сыграл большую роль в формировании нашего национального самоопределения. Не многие национальные флаги имеют столь долгую историю”,- отметил Рийбе на церемонии поднятия флага.