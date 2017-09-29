В Ласнамяэ открывается Тондирабаская школа по интересам

В пятницу, 29 сентября, в 16:00 в Ласнамяэ будет торжественно открыта Тондирабаская школа по интересам (Пунане, 69), которая предложит занятия для 1200 ребят, сообщает Раэпресс.

Тондирабаская школа по интересам предложит ребятам широкий выбор различных кружков, чтобы каждый смог найти занятие по душе. Особенное место в школе отведено естественным и точным наукам, это поможет детям исследовать природу и позволит поучаствовать в захватывающих экспериментах. Кроме того, будут преподаваться основы программирования, ученикам покажут, как правильно оформлять лабораторные работы, познакомят с основными программами математической статистики.

Тондирабаская школа по интересам находится в Таллинне на Пунане, 69, в здании бывшей школы. На данный момент в ней открыто 30 разных кружков, всего 75 групп. Уже зарегистрировалось более тысячи учеников, но регистрация все еще открыта.

Дополнительная информация и регистрация доступны на сайте.

Новое здание — четырехэтажное, в подвальном помещении находится столярный класс и круговая трасса для автомобилей. Школа оснащена современными устройствами, созданы хорошие условия для всестороннего развития детей.

У здания появилась пристройка площадью 480 м2, примерно половина которой будет использоваться Открытым молодежным центром. В ходе работ были обновлены технические и вентиляционные сети, утеплены внешний фасад и крыша здания, рядом появилась парковка.

Стоимость работ составила 3,6 миллиона евро, работы осуществлены Nordlin Ehitus OÜ.