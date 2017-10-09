В Ласнамяэ открылась площадка для уличной гимнастики work-out

На стадионе Катлери в Ласнамяэ открыта новая спортивная площадка Kenguru Pro, сообщает управа Ласнамяэ.

"Очень приятно, что в Ласнамяэ строится все больше уличных спортивных объектов, —сказал директор молодежного центра Ласнамяэ Данила Кузнецов. — Это откроет новые возможности занятия спортом для жителей нашего района, а также позволит нам проводить там тренировки и соревнования".

На открытии новой площадки прошли показательные выступления и мастер-класс по street workout от сильнейших атлетов Эстонии, а также любительские соревнования по подтягиваниям, отжиманиям и прессу на брусьях. Соревнования проходили в двух возрастных категориях — до 14 лет и старше. Все победители были награждены призами.

”В Ласнамяэ с каждым месяцем становится все больше бесплатных мест для занятий спортом. Очень приятно, что мы можем предоставить такую возможность нашим жителям. Такие спортивные объекты предназначены для того, чтобы увлечь молодежь этим доступным видом спорта и недалеко от дома. Поможем ребятам выйти на улицу и посоревноваться в силе и ловкости, а не в компьютерных играх”, — добавила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Мероприятие организовал молодежный центр Ласнамяэ при поддержке управы Ласнамяэ и Федерации уличного спорта Эстонии.