В Ласнамяэ откроют фестиваль света под барабанное шоу Дона Ульвика

Большое количество отслуживших своё новогодних ёлок уже собрано во временных пунктах приема хвойных, а значит настало время для проведения традиционного шоу огненных скульптур и большого единого костра в Ласнамяэ. Первый костёр в рамках столичного фестиваля огня и света зажгут в эту субботу, 20 января в 18:00 на Паэвялья.

”Приглашаем всех на самый большой в городе праздник сжигания ёлок. В этом году гостей ожидает зрелищное представление театра огня, барабанное шоу Дона Ульвика, традиционный большой костёр и красочный фейерверк. Приходите с семьей и друзьями”, — пригласила на праздник старейшина Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски и поблагодарила жителей Ласнамяэ, которые уже успели сдать свои ёлки в специальные пункты сбора в Ласнамяэ.

В течение месяца пройдет около полусотни подобных мероприятий по всей Эстонии, традиция проведения которых родилась благодаря энтузиастам сообщества ”Valgusfestival”. ”Давняя традиция сжигания ёлок актуальна и на сегодняшний день. Таким образом, ёлки не останутся без дела валяться во дворах, а подарят яркое и красочное огненное шоу”, — сказал Индрек Лехт, главный организатор фестиваля.

Мероприятие продлится около 2 часов, вход для всех желающих свободный. Попасть на место проведения можно как общественным транспортом (автобусная остановка Паэвялья, № 12, 29, 60, 63 и 65), так и на автомобиле.