В Ласнамяэ откроется отделение Таллиннского центра для детей с особыми образовательными потребностями

Завтра в 10:00 в Ласнамяэ по адресу Мартса, 2, откроется новое помещение Таллиннского учебно-консультационного центра. Как отметил вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт, город учреждает Таллиннский учебно-консультационный центр, чтобы обеспечить лучший доступ к опорным услугам.

”Количество детей с особыми образовательными потребностями растет с каждым годом, а доступ к опорным услугам бывает затруднен. В поликлиниках и реабилитационных центрах большие очереди как к логопедам и педагогам для детей с особыми образовательными потребностями, так и к психологам, занимающимся с дошкольниками, поэтому учебно-консультационные услуги недостаточно доступны, — пояснил Кылварт. — Таллиннский учебно-консультационный центр предоставляет услуги как ученикам, так и их родителям, и учителям, если у ребенка возникают трудности с обучением, если у него особые потребности или напряженные отношения в школе. Нашей целью является создание таких центров в каждом районе города”.

Центр предлагает жителям города бесплатные консультации и первичные услуги логопеда, педагога для детей с особыми образовательными потребностями, психолога и детского психиатра, как на эстонском, так и на русском, и даже, при необходимости, на английском и финском языках.

Нередко как в дошкольных, так и в школьных учебных учреждениях учителя и родители, чтобы справиться с проблемами детского развития, а также проблемами поведения и обучения, нуждаются в помощи в связи с конкретными ситуациями.

Учебно-консультационный центр оказывает бесплатные услуги таллиннским детям и молодежи (от 2,5 до 19 лет), специалистам образовательных учреждений и учителям, а также родителям.

Подчиненный столичному департаменту образования Таллиннский учебно-консультационный центр проводит прием не только в Ласнамяэ, но и в Мустамяэ по адресу Вильде теэ, 120.