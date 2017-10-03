В Ласнамяэ откроется новая площадка для Street Workout

В эту субботу, 7 октября в 12:00 на стадионе Катлери в Ласнамяэ пройдет торжественное открытие новой площадки по воркауту Kenguru Pro, сообщает управа Ласнамяэ.

"Очень приятно, что в Ласнамяэ строится все больше уличных спортивных объектов", — говорит президент федерации уличного спорта Эстонии Данила Кузнецов. — "Это откроет новые возможности занятия спортом для жителей разных частей нашего района, а также позволит нам проводить там тренировки и соревнования".

В программе мероприятия: показательные выступления и мастекр-класс по street workout от сильнейших атлетов Эстонии, а также любительские соревнования по подтягиваниям, отжиманиям и прессу на брусьях. Соревнования будут проходить в двух возрастных категорях — до 14 лет и старше. Все победители будут награждены призами.

Мероприятие организует молодежный центр Ласнамяэ при поддержке управы Ласнамяэ и Федерации уличного спорта Эстонии.