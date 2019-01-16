В Ласнамяэ обсудят проблемы здоровья. Приглашаются все заинтересованные

На конференции специалисты расскажут, как защитить себя от болезней и куда обращаться, если возникли проблемы со здоровьем. ”Самое ценное, что есть у человека — это здоровье, и поэтому важно, чтобы мы могли предупредить болезни и при необходимости, своевременно обратиться за помощью”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски, и пригласила всех жителей района принять участие в конференции.

С докладами выступят и ответят на вопросы руководитель центра обучения Таллиннской скорой помощи Манфред Дубов, врач-резидент Кардиологического центра Северо-Эстонской региональной больницы Урмо Киитам, семейная медсестра медицинского центра Medicum Анастасия Древс, и старшая акушерка медицинского центра Medicum Елена Пиккова. Специалисты обсудят с жителями района как уберечь себя от травм, по каким вопросам здоровья можно обратиться к семейному врачу, расскажут о факторах риска сердечно-сосудистых заболеваний и дадут советы, как укрепить женское здоровье.

Конференция будет проходить в формате открытого собрания Совета пожилых людей Ласнамяэ. На конференцию приглашаются все заинтересованные, предварительная регистрация не требуется. Конференция будет проходить на двух языках, модератором встречи выступит старейшина Ласнамяэского района Мария Юферева-Скуратовски.