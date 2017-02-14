В Ласнамяэ обсудили проблему шлагбаумов в работе скорой помощи

В понедельник, 13 февраля, главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас и руководство Ласнамяэ обсудили проблему препятствий для въезда машин скорой помощи во дворы Ласнамяэ. Проблема очень актуальная, ведь шлагбаумы и прочие препятствия, установленные квартирными товариществами, иногда мешают специалистам скорой помощи попасть к пациенту. Когда идет борьба за жизнь — каждая секунда на счету.

Машины скорой помощи часто сталкиваются с проблемой невозможности беспрепятственно подъехать к подъезду дома, откуда поступил вызов. Управа Ласнамяэ первая в городе подняла такую важную и неоднозначную проблему для машин скорой помощи, как шлагбаумы и прочие физические препятствия во дворах района. Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева и ее заместитель Яанус Рийбе обсудили с главврачом Таллиннской скорой помощи Раулем Адласом варианты решения этой проблемы. Рассматривался вопрос единого пульта от всех шлагбаумов и возможность открытия их с помощью мобильного телефона. По словам главврача, если проблему шлагбаумов в перспективе можно как-то решить, то остаются еще и преграждающие дорогу тумбы, через которые не могут проехать даже спасатели. Особенно остро проблема стоит в ночное время, когда пациент сам не в состоянии открыть шлагбаум, а соседи не спешат помочь. Так же остро стоит вопрос, когда карета скорой помощи не может найти парковочное место и вынуждена стоять посреди дороги. Без диалога между квартирными товариществами, городом и скорой помощью эти вопросы не решить.

”Будем говорить о поднятых сегодня проблемах на уровне города, ведь похожая ситуация не только в Ласнамяэ. Для поисков оптимальных решений нужно подключить специалистов из разных департаментов. Вместе мы должны найти выход из ситуации. Недопустимо, чтобы машина скорой помощи стояла и не могла подъехать к пациенту. Когда идет борьба за жизнь — каждая секунда на счету. Не всегда врачи скорой помощи могут просто пройти пешком 200-300 метров, ведь часто нуждающегося в неотложной помощи нужно нести на носилках. Когда на кону жизнь человека, нельзя допускать потери времени на то, чтобы машина скорой помощи стояла перед шлагбаумом или прочим препятствием, не имея возможности проехать к пациенту”, — сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.