05.07.2018, 16:50

В Ласнамяэ обновили баскетбольные и занялись детскими площадками


rus.delfi.ee
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Lasnamäe Kivila 3 mänguväljak
Foto on illustratiivne.Foto: Eva Ligi

В конце июня в Ласнамяэ начались работы по благоустройству и обновлению баскетбольных и детских площадок, расположенных во дворах многоквартирных домов и парках района. Шесть баскетбольных площадок уже приведены в порядок, а к середине июля будут закончены ремонтные работы на шести детских площадках для игр, сообщает управа Ласнамяэ.

К сегодняшнему дню отремонтированы баскетбольные площадки по адресу Туулемяэ 4a, Петербури теэ 14c, Раадику 25, Юмера 32а, Вормси 5 и игровая площадка на стадионе Катлери по адресу Мартса 2. В ходе реновационных работ были заменены баскетбольные кольца, очищены и покрашены конструкции и обновлена разметка.

”Этим летом в Ласнамяэ запланированы не только крупные дорожные ремонтные работы, но и выполнение необходимых мероприятий по комплексному ремонту и благоустройству спортивных и детских площадок. Работы по обновлению баскетбольных площадок уже закончены, теперь заниматься спортом на них приятнее и безопаснее. Уже совсем скоро будут обновлены некоторые детские площадки района”, — сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.

Реконструкционные работы на шести детских площадках начались в июне, в ходе работ будут заменены некоторые старые и установлены совершенно новые элементы, а также выполнены другие работы по благоустройству. Работы пройдут на площадках перед Лойтсу 6, Сикупилли 14а, Пунане 43а, Ляэнемере 3, возле Раадику 19 и в парке Асундусе, где дополнительно появится новая игровая площадка для детей младше 6 лет. Работы продлятся до 15 июля.

Ещё одна хорошая новость для гостей парка Тондилоо — на этой неделе в парке отремонтировали стоки возле общественных кранов с питьевой водой. ”Жители неоднократно обращали наше внимание на ситуацию возле установленных питьевых кранов, особенно в дождливую погоду, когда доступ к ним был невозможен из-за образовавшихся луж. Мы решили проблему со стоками и теперь можно беспрепятственно пользоваться водой”, — добавила Юферева.

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