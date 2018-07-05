В Ласнамяэ обновили баскетбольные и занялись детскими площадками

В конце июня в Ласнамяэ начались работы по благоустройству и обновлению баскетбольных и детских площадок, расположенных во дворах многоквартирных домов и парках района. Шесть баскетбольных площадок уже приведены в порядок, а к середине июля будут закончены ремонтные работы на шести детских площадках для игр, сообщает управа Ласнамяэ.

К сегодняшнему дню отремонтированы баскетбольные площадки по адресу Туулемяэ 4a, Петербури теэ 14c, Раадику 25, Юмера 32а, Вормси 5 и игровая площадка на стадионе Катлери по адресу Мартса 2. В ходе реновационных работ были заменены баскетбольные кольца, очищены и покрашены конструкции и обновлена разметка.

”Этим летом в Ласнамяэ запланированы не только крупные дорожные ремонтные работы, но и выполнение необходимых мероприятий по комплексному ремонту и благоустройству спортивных и детских площадок. Работы по обновлению баскетбольных площадок уже закончены, теперь заниматься спортом на них приятнее и безопаснее. Уже совсем скоро будут обновлены некоторые детские площадки района”, — сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.