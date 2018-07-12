12.07.2018, 18:32

В Ласнамяэ начнется восстановительный ремонт улицы Пикри

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В Ласнамяэ начнется восстановительный ремонт улицы Пикри
Foto: Andres Putting

18 июля начнутся ремонтные работы по восстановлению отрезка ул. Пикри от ул. Пунане до ул. Викерласе, а также граничащих с ним дворовых территорий, сообщает управа Ласнамяэ.

По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой, начала ремонта вот уже несколько лет ожидали как местные жители, так и районная управа Ласнамяэ.

Старейшина призывает всех с пониманием отнестись к связанным с ремонтными работами неудобствам. ”Надеюсь, что справиться с временными неудобствами поможет осознание того, что не позднее октября этого года на улице Пикри будет радовать глаз облагороженная городская территория”, — добавила Юферева.

В ходе ремонтных работ будет обновлено асфальтобетонное покрытие автомобильных и пешеходных дорог; приведена в порядок организация дорожного движения; произведена замена пришедших в негодность бордюрных камней; осуществлен ремонт расположенных на территории дождеприемников. В целях улучшения отвода ливневых вод на участке будут установлены дополнительные дождеприемники.

Для снижения скорости движения на проезжей части установят специальные устройства, а на пешеходных переходах уложат тактильную плитку, которая послужит ориентиром для перехода улицы людям с нарушениями зрения. Помимо непосредственно отрезка ул. Пикри в порядок будут приведены граничащие с ним тупиковые дороги у расположенных поблизости домов.

Приблизительная стоимость работ составит 522 тысячи евро.

Ремонтные работы выполнит AS Tref Nord по заказу Таллиннского департамента коммунального хозяйства. Согласно договору, окончание работ запланировано на октябрь 2018 года.

Участников дорожного движения просят соблюдать временные ограничения движения.

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