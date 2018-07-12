В Ласнамяэ начнется восстановительный ремонт улицы Пикри

18 июля начнутся ремонтные работы по восстановлению отрезка ул. Пикри от ул. Пунане до ул. Викерласе, а также граничащих с ним дворовых территорий, сообщает управа Ласнамяэ.

По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой, начала ремонта вот уже несколько лет ожидали как местные жители, так и районная управа Ласнамяэ.

Старейшина призывает всех с пониманием отнестись к связанным с ремонтными работами неудобствам. ”Надеюсь, что справиться с временными неудобствами поможет осознание того, что не позднее октября этого года на улице Пикри будет радовать глаз облагороженная городская территория”, — добавила Юферева.

В ходе ремонтных работ будет обновлено асфальтобетонное покрытие автомобильных и пешеходных дорог; приведена в порядок организация дорожного движения; произведена замена пришедших в негодность бордюрных камней; осуществлен ремонт расположенных на территории дождеприемников. В целях улучшения отвода ливневых вод на участке будут установлены дополнительные дождеприемники.

Для снижения скорости движения на проезжей части установят специальные устройства, а на пешеходных переходах уложат тактильную плитку, которая послужит ориентиром для перехода улицы людям с нарушениями зрения. Помимо непосредственно отрезка ул. Пикри в порядок будут приведены граничащие с ним тупиковые дороги у расположенных поблизости домов.