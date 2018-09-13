В Ласнамяэ начинается ремонт теплотрасс: некоторые дома останутся без горячей воды

В это время будет прекращена подача горячей воды в ряд домов, в основном в Лаагна и Паэ. Ограничений для транспорта не будет. Более подробная информация есть на сайте фирмы Utilitas, ее можно получить также по Таллиннскому инфотелефону 1345. Фирма приносит извинения за возможные неудобства.