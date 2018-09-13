В Ласнамяэ начинается ремонт теплотрасс: некоторые дома останутся без горячей воды
Завтра, 14 сентября, в Ласнамяэ с 8 часов утра начнется ремонт теплотрасс, который завершится не позднее 7 часов утра 15 сентября, сообщает Раэпресс.
Завтра, 14 сентября, в Ласнамяэ с 8 часов утра начнется ремонт теплотрасс, который завершится не позднее 7 часов утра 15 сентября, сообщает Раэпресс.
В это время будет прекращена подача горячей воды в ряд домов, в основном в Лаагна и Паэ. Ограничений для транспорта не будет. Более подробная информация есть на сайте фирмы Utilitas, ее можно получить также по Таллиннскому инфотелефону 1345. Фирма приносит извинения за возможные неудобства.
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