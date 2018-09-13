В Ласнамяэ начинается ремонт теплотрасс: некоторые дома останутся без горячей воды
Завтра, 14 сентября, в Ласнамяэ с 8 часов утра начнется ремонт теплотрасс, который завершится не позднее 7 часов утра 15 сентября, сообщает Раэпресс.
Завтра, 14 сентября, в Ласнамяэ с 8 часов утра начнется ремонт теплотрасс, который завершится не позднее 7 часов утра 15 сентября, сообщает Раэпресс.
В это время будет прекращена подача горячей воды в ряд домов, в основном в Лаагна и Паэ. Ограничений для транспорта не будет. Более подробная информация есть на сайте фирмы Utilitas, ее можно получить также по Таллиннскому инфотелефону 1345. Фирма приносит извинения за возможные неудобства.
Tegevjuht
PERTON EHITUS OÜ (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 17.09.2018
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