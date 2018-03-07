В Ласнамяэ началось строительство квартала Лийкури

Один из крупнейших в Таллинне застройщиков жилья Bonava начал строительные работы в Квартале Лийкури. В общей сложности компания планирует инвестировать в развитие цельного и оригинального жилого района 30 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе.

В течение ближайших трех лет Bonava построит на улице Лийкури 420 новых квартир, окруженных продуманной средой — зелеными дворами с игровыми площадками и тренажерными залами под открытым небом для любителей активного образа жизни.

”В самом густонаселенном районе Таллинна присутствует стабильный спрос на практичное и качественное первичное жилье. Несмотря на то, что за последние годы в Ласнамяэ выросло немало новых домов, спрос на новое жилье в районе сохраняется — часто квартиры находят владельцев еще до начала строительных работ. Продажа квартир в 4-х этажном и 7-этажном домах Квартала Лийкури, которые будут построены в рамках первого этапа, началась в ноябре 2017 года — на сегодняшний день продана уже треть будущих квартир”, — рассказал исполнительный директор Bonava Eesti Тимо Рийсмаа.

Архитектурное решение позволит создать в районе целостный квартал, отчетливо выделяющийся по внешнему облику. Уюту и безопасности жилой среды в квартале будет способствовать отсутствие паркингов — они будут выведены за пределы жилой зоны и размещены под землей.

Foto: Bonava

”Совместно с Департаментом окружающей среды для будущих жителей квартала будет создана 550-метровая окруженная зеленью терраса, где расположатся зоны отдыха, детские аттракционы и общественный огород. При создании архитектурного решения жилых домов мы руководствовались характерными для крупных европейских городов тенденциями, где четкие правильные формы дополняют асимметрично расположенные окна в пол и разнообразные балконы”, — добавил руководитель по развитию Bonava Оливер Тийдус.

Будущий Квартал Лийкури — ближайший к центру города квартал района с транспортным сообщением, которое удобно как для автомобилистов, так и для пользователей общественного транспорта. Дорога до сердца Таллинна по Лаагне теэ занимает менее 10 минут; на расстоянии пешей прогулки от квартала находятся парки Кадриорг и Паэ, а любители активного образа жизни найдут поблизости легкоатлетический холл, спортивные клубы и качественное футбольное поле.

На первом этапе будут построены жилые дома Лийкури 18a и 18b (в общей сложности 102 квартиры). Строительные работы в рамках первого этапа планируется завершить весной 2019 года. В полном объеме насчитывающий 420 квартир квартал будет воздвигнут к 2021 году. К каждой 1-4-комнатной квартире будут прилагаться балкон, кладовка и парковочное место. Построенные дома будут относиться к энергетическому классу ”C”, что обеспечивает низкие расходы на содержание квартир.