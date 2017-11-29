В Ласнамяэ начались приготовления к Рождеству и Новому году, в ходе которых в различных уголках крупнейшего района столицы установят и украсят пять высоких ёлок.

А в честь столетнего юбилея Эстонской республики в парке Тондилоо появится уникальная инсталляция — пятиметровый светящийся дуб, сообщает пресс-служба районной управы.

По традиции, одна из елок расположена на площадке возле культурного центра Линдакиви. В этом году здесь вновь установят искусственную ёлку, которая пришлась по вкусу жителям района. Ещё две рождественские ёлки привезут из леса и установят на перекрестке улиц Маяка и Ласнамяэ и рядом с торговым центром Паэ (Паэ, 49). Еще две ели ранее посаженные возле магазина Maxima XXX (Линнямяэ теэ, 79) и в Паэ парке будут украшены разноцветными огнями. А в честь столетнего юбилея Эстонской республики в парке Тондилоо появится уникальная инсталляция — пятиметровый светящийся дуб.

По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой, ели в перечисленных местах засверкают по-праздничному еще до первого адвента. ”Украшение района Ласнамяэ к праздникам идет полным ходом, и в ближайшие дни будут также установлены и подключены традиционные рождественские гирлянды вдоль улиц и магистралей. А уникальная инсталляция в парке Тондилоо — пятиметровый светящийся дуб, ознаменует начало празднования столетнего юбилея Эстонской республики”,- отметила Юферева.

Рождественские деревья и инсталляции будут радовать жителей Ласнамяэ минимум до конца января.

Серию рождественских мероприятий в Ласнамяэ откроет 3 декабря приуроченный к первому воскресенью Адвента концерт в культурном центре Линдакиви, на котором выступят детские вокальные и танцевальные коллективы. Начало в 16:00, вход 3 евро.