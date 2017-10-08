В Ласнамяэ на участках были очереди, а в интеренете проголосовало уже 64011 человек

В третий день предварительного голосования на выборах Таллинского горсобрания голоса отдали 4037 человек, а за три дня — 11999.

Самым популярным оказался участок в Ласнамяэском центруме, где гражданский долг исполнили за три дня 1905 избирателей. 1775 человек опустили бюллетени в избирательном участке, расположенном в центре "Строоми", а участок, расположенный в магазине "Максима" на ул. Линнамяэ принял в урны 1664 волеизъявления.

На избирательных участках в Ласнамяэ даже наблюдались очереди.

На 20.05 субботы возможностями электронного голосования по Эстонии воспользовались 64011 человек.

Предварительное голосование продлится до 20 часов 8 октября.

В течение первой половины следующей недели — с 9 по 11 октября с 12 до 20 часов в Таллинне можно будет принять участие в предварительном голосовании на всех 87 участках по месту жительства. Вне места жительства в эти дни можно будет проголосовать на 19 участках. Электронное голосование продолжается круглосуточно до 18 часов 11 октября.

15 октября, в день выборов, голосовать можно будет с 9 до 20 часов только на избирательном участке по месту жительства, либо, в определенных случаях, на дому. Те избиратели, данные которых в регистре значатся с точностью до городского района, смогут проголосовать в своем районе на определенном городской управой избирательном участке.

На выборах в Таллинское городское собрание правом голоса обладают живущие в Таллинне по данным регистра на 15 сентября и достигшие ко дню выборов 16-летнего возраста граждане Эстонии, граждане Европейского Союза и иностранцы, не являющиеся гражданами государства-члена Евросоюза, живущие в Эстонии на основании постоянного вида на жительство или вида на жительство долговременного жителя.