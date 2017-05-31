В Ласнамяэ на месте пустыря появится новый парк

На данный момент в Ласнамяэ уже есть пять парков, а вскоре в районе появятся еще два — Прийсле и Тондираба, сообщает управа Ласнамяэ.

Парк Прийсле будет разбит уже в ближайшее время — 300 тысяч евро предусмотрено в первом дополнительном бюджете, который будет принят в ближайшие недели.

Чуть больше года назад в управу с инициативой создать новую зеленую зону пришли активисты LasnaIdee. В сотрудничестве с управой были организованы встречи с местными жителями, которые поделились своими идеями — что они хотят видеть в парке по соседству со своим домом.

Согласно проекту за магазином Maxima XXX появится многофункциональный парк со сценой, спортивными и детскими площадками, скамейками и зелеными насаждениями.

На первом этапе строительства парка Тондираба была открыта велодорожка протяженностью 1700 метров и трасса для лыж. В ходе следующих этапов запланировано поле для гольфа на девять лунок и пневмохолл, который можно использовать и для игры в футбол. Кроме того в парке появятся детские площадки, площадки для выгула собак и зоны для пикника.

Для того, чтобы сделать Ласнамяэ еще более зеленым и цветущим, 1 июня на протяжении всей разделительной полосы Лаагна теэ будут высажены 38 клумб в форме зерен с многолетними цветами. В течение лета к ним добавятся и многолетние кустарники.