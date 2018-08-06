06.08.2018, 17:50

В Ласнамяэ может появиться больше патрулей и участковых полицейских

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rus.delfi.ee
EST
Politsei patrullautos
Foto: Andres Putting

Управа Ласнамяэ обратилась в Департамент полиции и погранохраны с предложением увеличить в районе число патрулей и районных полицейских, сообщает пресс-служба управы.

”В связи с последними событиями заметность и усиление работы полиции в районе крайне необходимы”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева. Она добавила, что происходящее в последние дни снизило чувство защищённости у жителей.

По словам Юферевой, на сегодняшний день жители Ласнамяэ ждут объяснений, какие действия будут предприняты, чтобы похожие случаи со стрельбой не повторились и не стали повседневной реальностью района.

”Ласнамяэ — крупнейший район Таллинна, где проживает более 120 000 человек. Такое большое количество жителей предполагает и большее внимание со стороны полиции. Для этого мы обратились в Департамент полиции и погранохраны с предложением увеличить число районных полицейских и патрулей на улицах Ласнамяэ”, — объяснила Юферева.

Также район выступил с предложением созвать круглый стол с участием представителей Департамента полиции и погранохраны и Управы района Ласнамяэ, чтобы обсудить, как совместными усилиями предотвратить в дальнейшем похожие случаи.

1 августа на мосту Мустакиви на Лаагна теэ в районе Ласнамяэ из огнестрельного оружия стреляли в мужчину. Пострадавшего доставили в тяжёлом состоянии в больницу.

3 августа вечером на улице Раадику в мужчину стреляли из пневматического оружия. Пострадавшего доставили в больницу. На месте происшествия задержали мешавшего работе полиции и угрожавшего похожим на оружие предметом мужчину.

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