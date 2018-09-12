В Ласнамяэ ищут новое место для рынка: приоритет — территория у Lasnamäe Centrum(6)
В будущем Ласнамяэский рынок может переехать с улицы Пунане 48а на улицу Куули рядом с торговым центром Lasnamäe Centrum, сообщает rus.err.ee.
В будущем Ласнамяэский рынок может переехать с улицы Пунане 48а на улицу Куули рядом с торговым центром Lasnamäe Centrum, сообщает rus.err.ee.
По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой, в результате опроса, проведенного среди жителей крупнейшего района Таллинна, выяснилось, что именно это место является наиболее предпочтительным для расположения рынка.
"На следующей неделе мы со специалистами из отдела городского хозяйства планируем посетить эту территорию для дальнейшего анализа", — сказал Юферева корреспонденту портала rus.err.ee.
"Очевидно, что рынок должен находиться в середине Ласнамяэ. Главное условие — до рынка должно быть удобно добираться на общественном транспорте. По этим критериям территория у торгового центра Lasnamäe Keskus подходит, но не исключены и другие варианты. Пока говорить о конкретике рано", — добавила старейшина Ласнамяэ.
В начале сентября Мария Юферева отправила письмо директору городского планирования Игнару Фьюку, в котором указала возможное место расположения Ласнамяэского рынка.
"Хотелось бы узнать и его точку зрения. В настоящее время идет подготовительная работа. Рынок необходимо построить в оптимальном месте. Несмотря на то, что у нас очень много торговых центров, люди хотят, чтобы в Ласнамяэ был бы и рынок. Сейчас многие жители Ласнамяэ вынуждены ездить на Центральный рынок", — сказала Мария Юферева.
На улице Пунане Ласнамяэский рынок стал работать в 2011 году, но для жителей района своим он так и не стал.
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Tähtaeg: 14.09.2018
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