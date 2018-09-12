В Ласнамяэ ищут новое место для рынка: приоритет — территория у Lasnamäe Centrum

По словам старейшины Ласнамяэ Марии Юферевой, в результате опроса, проведенного среди жителей крупнейшего района Таллинна, выяснилось, что именно это место является наиболее предпочтительным для расположения рынка.

"На следующей неделе мы со специалистами из отдела городского хозяйства планируем посетить эту территорию для дальнейшего анализа", — сказал Юферева корреспонденту портала rus.err.ee.

"Очевидно, что рынок должен находиться в середине Ласнамяэ. Главное условие — до рынка должно быть удобно добираться на общественном транспорте. По этим критериям территория у торгового центра Lasnamäe Keskus подходит, но не исключены и другие варианты. Пока говорить о конкретике рано", — добавила старейшина Ласнамяэ.

В начале сентября Мария Юферева отправила письмо директору городского планирования Игнару Фьюку, в котором указала возможное место расположения Ласнамяэского рынка.