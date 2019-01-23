В Ласнамяэ чествовали помощников полицейских

Два раза в год Управа Ласнамяэ организовывает приём для десяти помощников органов правопорядка, которые в свое свободное время добровольно принимают активное участие в работе полиции. Старейшина района Ласнамяэ поблагодарила добровольцев и вручила каждому благодарственную грамоту и подарок от районной управы.

”Всегда приятно отметить работу тех граждан, кто по доброй воле помогает полиции в предотвращении, выявлении и устранении нарушений. Радует и тот факт, что многие помощники полицейских, со временем, заступают на службу нарядов полиции”, — сказала старейшина района Ласнамяэ Мария Юферева-Скуратовски.

В 2015 году управа Ласнамяэ и Пыхьяская префектура Департамента полиции и погранохраны заключили договор, в рамках которого было усилено взаимодействие по обеспечению правопорядка, а также профилактике и предотвращению правонарушений на территории района Ласнамяэ. На данный момент в Ида-Харьюском полицейском участке несут службу около 80 помощников полицейских.