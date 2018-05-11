11.05.2018, 17:25

В Кунда прошла эстафета русского языка


rus.delfi.ee
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В Кунда прошла эстафета русского языка
Фото: Институт Пушкина

11 мая состоялась традиционная ежегодная Республиканская Эстафета русского языка, организованная Русским центром Таллиннского Института Пушкина и Reval Media Agency.

В этом году в эстафете участвовали ученики 8 и 9 классов эстонских школ из всех уголков Эстонии. Победила в соревновании команда Раквереской реальной гимназии под руководством преподавателя Реэт Сепп, сообщает пресс-служба Русского центра Института Пушкина.

Место проведения эстафеты обычно определяется победителем: каждый год переходящий Кубок эстафеты увозят в победивший уезд, который в следующем году принимает гостей со всей страны. В следующем году любители посоревноваться в знании русского языка соберутся уже в Раквере.

В этом году знатоков русского языка принимала гимназия г. Кунда. Под руководством преподавателя Марины Клименко в Кундаской гимназии была проведена большая работа по подготовке Эстафеты. Чтобы успешно справиться с конкурсными заданиями ученики должны были знать правописание количественных и порядковых числительных, владеть правилами спряжения глаголов, ознакомиться с историей Кунда и достопримечательностями города.

Директор Института Пушкина Инга Мангус отметила: ”Когда в прошлом году выиграла команда из Кунда, мы подумали, что в отдаленный город в будущем году приедет мало участников, но мы приятно ошиблись! Кунда стал центром притяжения любителей русского языка! В этом году приехало небывалое количество участников — почти сто человек!”. Посоревноваться в знаниях по русскому языку и представить свой регион съехались 14 команд, в т.ч. из Раквере, Хаапсалу, Табасалу, Лоо, Сауэ, Тюри и других городов Эстонии. Все участники Эстафеты получили дипломы и подарки, а учителям в знак благодарности за их работу вручены благодарственные письма и подарочные альбомы.

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