В Кунда прошла эстафета русского языка

11 мая состоялась традиционная ежегодная Республиканская Эстафета русского языка, организованная Русским центром Таллиннского Института Пушкина и Reval Media Agency.

В этом году в эстафете участвовали ученики 8 и 9 классов эстонских школ из всех уголков Эстонии. Победила в соревновании команда Раквереской реальной гимназии под руководством преподавателя Реэт Сепп, сообщает пресс-служба Русского центра Института Пушкина.

Место проведения эстафеты обычно определяется победителем: каждый год переходящий Кубок эстафеты увозят в победивший уезд, который в следующем году принимает гостей со всей страны. В следующем году любители посоревноваться в знании русского языка соберутся уже в Раквере.

В этом году знатоков русского языка принимала гимназия г. Кунда. Под руководством преподавателя Марины Клименко в Кундаской гимназии была проведена большая работа по подготовке Эстафеты. Чтобы успешно справиться с конкурсными заданиями ученики должны были знать правописание количественных и порядковых числительных, владеть правилами спряжения глаголов, ознакомиться с историей Кунда и достопримечательностями города.