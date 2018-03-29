В крупнейшей школе страны неспокойно: вернувшаяся из Таиланда ученица заболела корью

В Виймсиской школе неспокойно: 11-летняя ученица с 19 марта находится в изоляторе столичной больницы Мериметса с корью. Корью заболела и мать ребенка, пишет Eesti Ekspress и отмечает, что девочка с семьей недавно вернулась из отдыха в Таиланде и была непривита.

По словам руководителя по связям с общественностью Департамента здоровья Ийрис Салури, ситуация крайне серьезная, поскольку ребенок больным находился в школе целый день и мог заразить остальных. В данном случае инкубационный период может длиться до 4 апреля.

В школе учится 1400 человек. Во всех школах Виймси в общей сложности 34 невакцинированных ребенка.

В марте департамент зарегистрировал еще несколько случае заболевания корью.

В прошлом году, по данным Всемирной организации здравоохранения, в Эстонии не было зафиксировано ни одного случая.