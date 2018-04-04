В Кристийне с мая вводится организованный вывоз отходов

Таллинн реорганизует вывоз отходов по системе, принятой в Северных странах, которая широко используется и в других регионах Европы и дает хорошие результаты. Если раньше право обработки отходов в данной зоне предоставлялось одному выигравшему конкурс предприятию, то теперь услуга состоит из трех компонентов: В результате тендеров город выявляет место переработки и перевозчика, а обслуживание клиентов и расчет с жителями или товариществами возлагаются на Таллиннский центр обработки отходов — специально для этого созданное головное учреждение. В Пыхья-Таллинне эта система успешно действует уже с 2013 года, затем она была освоена в Ласнамяэ, Нымме и Мустамяэ.

Таллинский центр обработки отходов приступил к обновлению договоров с квартирными товариществами и жителями. Из собранных в Кристийне отходов будет производиться топливо, используемое в цементной промышленности вместо природного. Биоотходы будут компостироваться в полном объеме, а макулатура поступать в переработку для вторичного использования.

При внедрении новой системы выявилось, что многие квартирные товарищества до сих пор не имеют контейнеров для сортированного сбора отходов, хотя такая обязанность возложена на них уже десяток лет назад. Теперь город получает информацию о сортированном сборе не от перевозчика, а непосредственно и отвечает за наличие возможностей для сортированного сбора, а потому будет требовать выполнения условий от клиентов. Для многих ресторанов и других предприятий общественного питания внове окажется и необходимость сбора отдельно биоотходов и бумаги.

Договор о вывозе отходов проще всего заключить дигитально в среде самообслуживания www.prugi.ee. Там есть и прейскурант. Можно заключить договор в Таллиннском центре обработки отходов на улице Садама, 17 или в апреле — по понедельникам с 14 до 18 часов — в помещениях Кристийнеской районной управы. 4 апреля в 18 часов там будет проведен инфочас об организованном вывозе отходов.