04.04.2018, 11:12

В Кристийне с мая вводится организованный вывоз отходов


rus.delfi.ee
EST
Prügi sorteerimine
Foto on illustratiivne.Foto: Argo Ingver

С 1 мая в зоне Кристийне начнется организованный вывоз отходов, услугу будет оказывать Таллинский центр обработки отходов, сообщает Раэпресс.

Организованный вывоз отходов означает, что для всего района найден единый перевозчик — предприятие, ставшее победителем тендера. Другие данную услугу оказывать здесь не вправе.

Таллинн реорганизует вывоз отходов по системе, принятой в Северных странах, которая широко используется и в других регионах Европы и дает хорошие результаты. Если раньше право обработки отходов в данной зоне предоставлялось одному выигравшему конкурс предприятию, то теперь услуга состоит из трех компонентов: В результате тендеров город выявляет место переработки и перевозчика, а обслуживание клиентов и расчет с жителями или товариществами возлагаются на Таллиннский центр обработки отходов — специально для этого созданное головное учреждение. В Пыхья-Таллинне эта система успешно действует уже с 2013 года, затем она была освоена в Ласнамяэ, Нымме и Мустамяэ.

Таллинский центр обработки отходов приступил к обновлению договоров с квартирными товариществами и жителями. Из собранных в Кристийне отходов будет производиться топливо, используемое в цементной промышленности вместо природного. Биоотходы будут компостироваться в полном объеме, а макулатура поступать в переработку для вторичного использования.

ТОП

При внедрении новой системы выявилось, что многие квартирные товарищества до сих пор не имеют контейнеров для сортированного сбора отходов, хотя такая обязанность возложена на них уже десяток лет назад. Теперь город получает информацию о сортированном сборе не от перевозчика, а непосредственно и отвечает за наличие возможностей для сортированного сбора, а потому будет требовать выполнения условий от клиентов. Для многих ресторанов и других предприятий общественного питания внове окажется и необходимость сбора отдельно биоотходов и бумаги.

Договор о вывозе отходов проще всего заключить дигитально в среде самообслуживания www.prugi.ee. Там есть и прейскурант. Можно заключить договор в Таллиннском центре обработки отходов на улице Садама, 17 или в апреле — по понедельникам с 14 до 18 часов — в помещениях Кристийнеской районной управы. 4 апреля в 18 часов там будет проведен инфочас об организованном вывозе отходов.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Изъятие детей, произвол полиции и чиновников, разглашение данных о здоровье и прочее. Истории наркозависимых женщин Эстонии

04.04.2018
Истории 37 женщин из Таллинна и Ида-Вирумаа показывают, как полиция, врачи и чиновники постоянно нарушают права женщин, попавших в сети наркозависимости, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

ТОП 5: откройте для себя Эстонию и проведите мини-отпуск в спа
Небольшое весеннее расслабление пойдет всем на пользу, а лучшее место для этого, конечно же, спа. Привлекает ли вас столичный шум или гул летней столицы? Или скучаете по Хаапсалу, Тойла или Тарту? Спа ждет вас!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Кто кидает бумеранг и к кому он возвращается! Ответ жителей Пыхья-Таллинна на статью в газете "МК-Эстония"

04.04.2018
1 апреля на нашем портале была размещена статья "Иногда товарищество незаконно травит людей, требуя с них деньги. А это может обернуться против самого КТ" из еженедельника "МК-Эстония".
Подробнее


Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
-20% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
111,20 €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331001
199,80 €
119,88 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper York Silver DW00100089
219,- €
-20% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBR/02
119,- €
95,20 €

Аас: IRL пытается использовать скандал вокруг TLT для ликвидации бесплатного проезда

04.04.2018
"Прискорбно, что IRL пытается использовать скандал, возникший вокруг Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), для приватизации общественного транспорта Таллинна и ликвидации бесплатного проезда в нем", — сказал мэр Таллинна Таави Аас, комментируя заявление IRL после задержания четырех глав TLT по подозрению в коррупции..
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Среди высланных из Финляндии в прошлом году лиц было больше всего эстонских преступников

04.04.2018
Финская полиция может выслать человека из страны, если у него отсутствует право пребывать на ее территории, и он не покидает ее добровольно. Самая большая группа иностранных граждан, высланных из Финляндии в прошлом году — граждане Эстонии, которым запретили въезд в страну в связи с преступлениями.
Подробнее

ВИДЕО: Нарве, Силламяэ и Йыхви подарят по очень эстонской кинетической скульптуре

04.04.2018
В рамках республиканской юбилейной кампании EV100 учащиеся Ида-Вирумааского центра профессионального образования подарят Силламяэ, Йыхви и Нарве одинаковые скульптуры, делающиеся по мотивам ключевых символов Эстонии: василька, ласточки.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Ракетно-энергетический союз: о чем договорились Путин и Эрдоган

04.04.2018
Первой зарубежной поездкой Владимира Путина после переизбрания 18 марта стал визит в Турцию. Встреча Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана продолжалась полтора часа. Что они обсуждали? И как разрешились спорные моменты в отношениях двух стран?
Подробнее