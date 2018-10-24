В Кристийне пройдет "Правовая аптека"



Бесплатная юридическая помощь будет оказываться по вопросам семейного права, наследственного права, вещного права, обязательственного права, актов местных самоуправлений, решений квартирных товариществ и споров с ними. А, кроме того, консультации будут предоставляться по вопросам прав потребителя, договорного права, исполнительного и банкротного производства.

Консультанты — нотариусы, присяжные адвокаты, советники и эксперты по вопросам права. Обслуживание в порядке живой очереди без предварительной регистрации.