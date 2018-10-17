17.10.2018, 08:33

В Кристийне пройдет "Правовая аптека"

 (1)
rus.delfi.ee
EST
paragrahv
paragrahvFoto: Ilmar Saabas

Союз юристов Эстонии проводит 24 октября с 10 до 14 часов в зале Кристийнеской районной управы (ул. Тулика, 33б) "Правовую аптеку", сообщает Раэпресс.

Бесплатная юридическая помощь будет оказываться по вопросам семейного права, наследственного права, вещного права, обязательственного права, актов местных самоуправлений, решений квартирных товариществ и споров с ними. А кроме того, консультации будут предоставляться по вопросам прав потребителя, договорного права, исполнительного и банкротного производства.

Консультанты — нотариусы, присяжные адвокаты, советники и эксперты по вопросам права. Обслуживание в порядке живой очереди без предварительной регистрации.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Экс-банкир Hansabank — о случае в 93-м: пришел мужчина с пистолетом, хотел ежедневно обналичивать по миллиону долларов. Мы отказали

17.10.2018
”Если сегодняшний закон, касающийся отмывания денег, перенести на 20,15, да даже 10 лет назад, то ни один банк не будет чист. Я в этом абсолютно убежден”, — заявил бывший управляющий отделом внутреннего аудита Hansapanga, исполнительный директор Starman, директор Департамента шоссейных дорог, а также бывший председатель правления ликвидированного летом Versobank, Айво Адамсон.
Подробнее

ФОТО: Кренгольм, 11 утра ежедневно. Да, в 2018 году в Эстонии голодающие выстраиваются в очередь за бесплатным хлебом

17.10.2018
В Нарве ежедневно люди спешат выстроиться в очередь за хлебом. За бесплатным хлебом. 28,2% ида-вирумааской молодежи живет в относительной бедности.
Подробнее




Ратас: я рад, что Брексит не внес раскол в единство 27 стран ЕС

17.10.2018
Премьер-министр Ратас сегодня во второй половине дня отправится в Брюссель, чтобы в рамках саммита Европейского совета обсудить с главами государств и правительств других стран Европейского союза миграцию, внутреннюю безопасность, внешнюю политику ЕС, состояние переговоров о выходе из союза Великобритании и развитие еврозоны. После заседания совета ЕС состоится также саммит Азия-Европа.
Подробнее

-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
111,30 €
-30% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100025
189,- €
132,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
76,30 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Babylone
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police LEICESTER PL.15217JSBL/03
199,- €
139,30 €
-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
90,30 €

ВИДЕО КХЛ | "Йокерит" перевернул встречу на последних минутах, лидер ЦСКА сенсационно проиграл китайцам

16.10.2018
Сегодня в Таллинне, в ледовом холле Тондираба состоится презентация грядущего уникального для Эстонии спортивного события - хоккейного уик-энда с командами из Континентальной хоккейной лиги. Представители выступающей в роли хозяев площадки финской команды "Йокерит" расскажут о том, что будет происходить 26-28 октября в эстонской столице, а отечественные звезды культуры и спорта перевоплотятся в хоккеистов и попробуют забить шайбу настоящему голкиперу!
Подробнее


Народ разбогател или банки перестали давать кредиты? В прошлом году при помощи займа было куплено всего 63% единиц жилой недвижимости

16.10.2018
В прошлом году при помощи жилищного кредита было куплено всего 63% единиц жилья, пишет Eesti Päevaleht. В чем причина: эстонцы разбогатели и могут позволить себе выложить всю сумму сразу или банки просто перестали давать кредиты?
Подробнее

Конфликт между РПЦ и Константинополем отразится и на верующих Эстонии

16.10.2018
Одним из последствий прерванных отношений между Русской православной церковью и Константинопольским патриархатом из-за конфликта на Украине станет запрет для прихожан Эстонской православной церкви (ЭПЦ) Московского патриархата причащаться в церквях Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), находящейся в юрисдикции Константинопольского патриархата.
Подробнее

Полиция просит помощи свидетелей: водитель скрылся, оставив жертву без помощи

16.10.2018
Сегодня примерно в 14.50 полиция получила сообщение о том, что в Нарве на ул. Суур находится в тяжелом состоянии пешеход. По первоначальной информации, на женщину мог наехать грузовой автомобиль.
Подробнее