В Кристийне пройдет "Правовая аптека"

Союз юристов Эстонии проводит 24 октября с 10 до 14 часов в зале Кристийнеской районной управы (ул. Тулика, 33б) "Правовую аптеку", сообщает Раэпресс.
Бесплатная юридическая помощь будет оказываться по вопросам семейного права, наследственного права, вещного права, обязательственного права, актов местных самоуправлений, решений квартирных товариществ и споров с ними. А кроме того, консультации будут предоставляться по вопросам прав потребителя, договорного права, исполнительного и банкротного производства.
Консультанты — нотариусы, присяжные адвокаты, советники и эксперты по вопросам права. Обслуживание в порядке живой очереди без предварительной регистрации.