В Кристийне пройдет конференция, посвященная программе развития района

Сегодня, 27 марта, в 18:00 в большом зале Таллиннской палаты людей с ограниченными возможностями (Эндла, 59) пройдет конференция ”Позитивная программа Кристийне” где, среди прочего, обсудят программу ”Позитивный Таллинн 2014-2018” и что было сделано в рамках этой программы в районе Кристийне. Кроме того, будет представлена программа ”Позитивный Таллинн 2018-2022”, для которой собираются предложения от жителей района для дальнейшего развития Кристийне.

На конференции выступят старейшина района Кристийне Вадим Белобровцев, вице-мэр Таллинна Эха Вырк, министр государственного администрирования Михаил Корб и заместитель председателя Таллиннского городского собрания Лаури Лаатс. Вход на мероприятие для всех бесплатный.

”Цель программы — дать жителям Кристийне возможность принять активное участие в развитии района. Например, в прошлый раз от горожан нам поступило много хороших предложений, которые мы смогли использовать для развития Кристийне, — сказал старейшина района Вадим Белобровцев. — Поскольку жизнь в Кристийне лучше всего знают именно живущие здесь люди, то и для новой программы развития будет правильным собрать их мнения и предложения”.

”На основании поступивших в прошлый раз предложений было реализовано или начато несколько важных проектов. Например, в 2019 году рядом с центром по интересам ”Кулло” должен быть построен концертный зал Кристийне. В прошлом году мы инициировали предназначенный для квартирных товариществ проект ”Безопасный дом в Кристийне”, цель которого — сделать наш район еще более безопасным, — отметил Белобровцев. — Кроме того, мы увеличили число парковочных мест в районе, для улучшения качества и безопасности дорожного движения отремонтировали рад внутриквартальных дорог, построили детские площадки; в парках созданы возможности для занятия спортом”.

У жителей Кристийне есть возможность делать свои предложения касательно развития района в рамках программы ”Позитивный Таллинн 2018-2022” на интернет-странице района http://www.tallinn.ee/rus/kristiine. Анкеты также можно заполнить в бумажном виде в следующих местах: Управа района Кристийне (Тулика, 33b), Центр деятельности Кристийне (бульвар Сыпрузе, 5), Молодежный центр Кристийне (бульвар Сыпрузе, 4a), Таллиннская палата людей с ограниченными возможностями (Эндла, 59), Социальный дом Кристийне (Энергия, 13).

Жители района могут представить свои предложения и мнения до 21 апреля текущего года.