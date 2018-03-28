В Кристийне проходит кампания по бесплатному вывозу садовых отходов

Управа района Кристийне весной этого года опять организует т.н. ”кампанию по вывозу мешков с листьями”, в рамках которой договорный партнер районной управы будет бесплатно вывозить садовые и озеленительные отходы жителей.

В кампании по вывозу мешков с листьями могут принять участие все владельцы объектов недвижимости в районе Кристийне. Зарегистрироваться на вывоз листьев можно по электронным каналам до 22.04.2018. С одного объекта недвижимости можно бесплатно вывезти до десяти мешков с листьями, сообщает пресс-служба управы.

”Цель инициативы заключается в том, чтобы помочь с утилизацией озеленительных отходов в первую очередь тем жителям района, у которых нет возможности компостировать свои садовые отходы. Садовые и озеленительные отходы нельзя выбрасывать в контейнеры для смешанных бытовых отходов, потому что это сырье можно использовать повторно — в результате его биологической переработки получается питательная почва. Каждой весной Управа района Кристийне помогает бесплатно вывозить листья, садовые и озеленительные отходы”, — добавил старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Рийбе подчеркивает, что управа предлагает помощь только в вывозе садовых и озеленительных отходов, т.е. опасные отходы, автомобильные покрышки, бытовые отходы, домашняя электроника и строительный мусор приниматься не будут. В том случае, если в мешках для листьев будут обнаружены подобные отходы, мешки вывозиться не будут.

Свое желание вывезти листья жители района Кристийне могут электронно зарегистрировать по адресу: http://bit.ly/2GdAPDT