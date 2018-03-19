В Кристийне построят дом, спроектированный за взятку

В Кристийне строится 20-этажное здание. Для его возведения делается детальная планировка. Для ускорения Таллиннский фармацевтический завод дал Иво Парбусу взятку, пишет Eesti Päevaleht.

В 2007-2008 годах советник вице-мэра Таллинна Таави Ааса Иво Парбус, отвечающий за гододское планирование, от Таллиннского фармацевтического завода взятку в размере 25 000 крон, пообещав за это посодействовать в принятии планировки улиц Тонди и Сеэби, а также зоны расположенного там же железнодорожного переезда.

Большая часть данного квартала в то время принадлежала Таллиннскому фармацевтическому заводу, позже он решил перенести производство в Ласнамяэ. На освободившейся площади фирма хотела возвести квартал из зданий высотой до 24 этажей, который был бы похож на квартал Маакри.

Город был не то чтобы в восторге от затеи завода, но потом глава предсприятия Райво Унт предложил чиновнику Парбусу взятку. И дело пошло. Детальная пранировка в горсовете была принята в 2011 году. Но Парбус попался, и его, как, собственно, и Унта в качестве юридического лица в 2012 году признали виновными в коррупции. Парбус отсидел за это, а также еще за несколько взяток за планировку, за решеткой.

Виновным был признан и Унт: ему назначили шоковое заключение, завод же получил финансовое наказание в 200 000 евро.