В Кристийне оценили по достоинству помощников полицейских

”Работа помощников полицейских заслуживает особенного признания, ведь делают они это добровольно, в свое свободное время. В последнее время, значимость помощников полицейских в поддержании общественного порядка сильно выросла. Их действия стали профессиональней и у людей возникает чувство безопасности при виде их. За это мы им очень благодарны!” — сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.

Благодарственные грамоты Управы района Кристийне, удостоились лучшие помощники полицейских: Клемет-Густав Тамм, Кристофер-Кевин Кунила, Даниэль Либман, Тиле Сейре, Михкель Каск, Кевин Хевельсон, Яан Райк, Маргус Тафенау, Мелари Вайнола, Татьяна Лекштейн, Артур Лилленурм и Герт Трумм. А также координатор помощников полицейских: Карин Талалаев.

За особенно хорошее сотрудничество хотим поблагодарить всю Пыхьяскую префектуру Департамента полиции. Благодарственные грамоты также получили руководитель Ляене Харьюского отделения полиции — Вейко Рандлайне, старший участковый районов Кристийне и Мустамяэ — Таго Трей, участковый полицейский — Наталия Силина и сотрудник молодежной полиции — Сийри Сепа.

Между управой района Кристийне и Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны подписан договор о сотрудничестве, цель которого состоит в поддержке, рекламе и поощрении работы помощников полицейских.