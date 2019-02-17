В Кристийне оценили по достоинству помощников полицейских

Управа района Кристийне организовала торжественную встречу с помощниками полицейских, чтобы выразить благодарность за проделанную работу в 2018 году.
”Работа помощников полицейских заслуживает особенного признания, ведь делают они это добровольно, в свое свободное время. В последнее время, значимость помощников полицейских в поддержании общественного порядка сильно выросла. Их действия стали профессиональней и у людей возникает чувство безопасности при виде их. За это мы им очень благодарны!” — сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
Благодарственные грамоты Управы района Кристийне, удостоились лучшие помощники полицейских: Клемет-Густав Тамм, Кристофер-Кевин Кунила, Даниэль Либман, Тиле Сейре, Михкель Каск, Кевин Хевельсон, Яан Райк, Маргус Тафенау, Мелари Вайнола, Татьяна Лекштейн, Артур Лилленурм и Герт Трумм. А также координатор помощников полицейских: Карин Талалаев.
За особенно хорошее сотрудничество хотим поблагодарить всю Пыхьяскую префектуру Департамента полиции. Благодарственные грамоты также получили руководитель Ляене Харьюского отделения полиции — Вейко Рандлайне, старший участковый районов Кристийне и Мустамяэ — Таго Трей, участковый полицейский — Наталия Силина и сотрудник молодежной полиции — Сийри Сепа.
Между управой района Кристийне и Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны подписан договор о сотрудничестве, цель которого состоит в поддержке, рекламе и поощрении работы помощников полицейских.
”Цель договора о сотрудничестве состоит в создании предпосылок для лучшего сотрудничества при обеспечении общественного порядка в районе и создания безопасной среды для местных жителей. В будущем хотим еще больше внимания уделять профилактическим действиям. Первые совместные шаги были уже сделаны, например, в конце ноября, была проведена акция, посвященная необходимости носить светоотражатель, где полиция, помощники полицейских и сотрудники районной управы раздавали прохожим светоотражатели и объясняли важность их ношения”, — объясняет старейшина.
Недавно был обновлен договор о сотрудничестве между городом и Пыхьяской префектурой Департамента полиции и погранохраны, подписанный еще в 2010 году.